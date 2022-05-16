На Украине заявили о «чрезвычайной поддержке» со стороны Польши

Министр обороны Украины заявил об использовании ВСУ польских беспилотников и ПЗРК

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил об использовании военнослужащими вооруженных сил (ВС) республики польских ракетных комплексов и беспилотников. Об этом он рассказал после встречи с главой канцелярии премьер-министра Польши Михаилом Дворчиком, передает РИА Новости.

Резников заявил о «чрезвычайной поддержке» со стороны Варшавы и отметил, что на вооружении украинских военных уже находятся польские переносной зенитно-ракетный комплекс (ПЗРК) Pioruns и ударный беспилотный авиационный комплекс Warmates.

23 апреля пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер сообщал, что Польша поставила на Украину вооружение на сумму свыше 1,6 миллиарда долларов. По его мнению, подобная военная поддержка украинской стороны поможет спасти суверенитет обоих государств.