В России заявили о сохранении возможности получить права на показ Олимпиады

Россия сохраняет возможность получить права на показ Олимпийских игр в 2026 и 2028 годах

Российские телеканалы сохраняют возможность получить права на показ зимних Олимпийских игр 2026 года в Италии и Олимпийских игр 2028 года в США. Таким образом источник в руководстве одного из вещателей прокомментировал ТАСС данные о том, что Международный олимпийский комитет (МОК) не допустил страну к участию в тендере на приобретение прав для показа соревнований по телевидению.

Собеседник агентства опроверг сообщения, в которых утверждается, что Россию исключили из тендерного процесса. «Все это похоже на ахинею», — заявил он. При этом, как уточнил источник, права на показ Олимпиады на территории России пока действительно никому не были переданы. «Будет ли Россия допущена к тендеру, пока неизвестно», — сказал он.

По словам собеседника, права на трансляцию Олимпийских игр страна может получить «хоть за неделю до их начала». «Этот вопрос будет рассматриваться ближе к мероприятию. Так происходит и с сотней других спортивных событий», — добавил он.

Ранее 16 мая Sports.ru сообщило о том, что Москву и Минск не допустили к тендеру на покупку прав для показа по телевидению Олимпийских игр в 2026 и 2028 годах. Издание ссылалось на соответствующий пресс-релиз МОК.

Комитет объявил тендер среди европейских стран на покупку прав для показа Олимпийских игр 24 февраля. В МОК рассказали, что будут оценивать заявки стран «на предмет их способностям соответствовать самым высоким стандартам качества вещания и охватить как можно более широкую аудиторию, их приверженности продвижению Олимпийских игр и ценностей олимпийского движения, а также их финансового предложения».