Россия и Белоруссия не покажут Олимпиады в 2026 и 2028 годах

Россию и Белоруссию не допустили к покупке прав для показа Олимпиады в 2026 и 2028 годах

Москву и Минск не допустили к тендеру на покупку прав для показа по телевидению Олимпийских игр в 2026 и 2028 годах. О том, что страны не смогут транслировать крупнейшее спортивное мероприятие, сообщает Sports.ru со ссылкой на пресс-релиз Международного олимпийского комитета (МОК).

О том, что Россия и Белоруссия исключены из тендерного процесса организация заявляла на своем сайте еще 2 мая. Как сообщает Sports.ru, документы на участие в тендере на покупку телеправ принимались до 25 апреля.

МОК объявил тендер среди европейских стран на покупку прав для показа зимних Олимпийских игр 2026 года в Италии и Олимпийских игр 2028 года в США 24 февраля. В комитете сообщили, что оценят заявки стран «на предмет их способностям соответствовать самым высоким стандартам качества вещания и охватить как можно более широкую аудиторию, их приверженности продвижению Олимпийских игр и ценностей олимпийского движения, а также их финансового предложения». В день объявления тендера Россия начала спецоперацию на Украине.

В конце февраля многие международные спортивные организации отстранили россиян от соревнований. В некоторых дисциплинах, например в футболе, хоккее и фигурном катании, российских спортсменов полностью отстранили. В теннисе, автоспорте, велоспорте и шахматах россияне могут продолжать выступать в нейтральном статусе.