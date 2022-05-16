250-килограммовый россиянин указал на предательство «Макдоналдса»

Сафронов-Затравкин призвал россиян есть сырую картошку после полного ухода «Макдоналдса»

Полный уход «Макдоналдса» из России — это предательство, которое объясняется враждебной позицией сети по отношению к россиянам, заявил в беседе с «Лентой.ру» сын известного художника Никаса Сафронова, 250-килограммовый пианист Лука Сафронов-Затравкин. По его мнению, у людей должны сохраняться гордость и чувство собственного достоинства.

Ранее приковавший себя наручниками к дверям первого в России «Макдоналдса» в знак протеста пианист призвал россиян есть сырую картошку. По его мнению, это лучше, чем идти против гордости и переживать из-за ухода западных компаний.

Ничто не может заменить чувство собственного достоинства для русских. Мы лучше можем умереть с голоду, чем прийти к этим людям с протянутой рукой, это не наш стиль. (...) Мы выкопаем картошку и съедим ее со шкуркой, сырую, и будем от этого более счастливыми, нежели мы протянем руки тем, кто ударил нас грязной тряпкой Лука Сафронов-Затравкин пианист

Сафронов-Затравкин напомнил, что «Макдоналдс» появился в России за девять месяцев до его рождения — в 1990 году, — тогда россияне были, по его словам, готовы добровольно платить за причастность к свободному миру. Теперь же, указал пианист, «заокеанские злодеи» лишают граждан России этой причастности.

«Мы пережили такой психоэмоциональный стресс от предательства, от ощущения, что нас считают рабами, что нас считают людьми второго сорта!» — возмутился музыкант.

Ранее стало известно, что спустя два месяца после закрытия ресторанов сеть «Макдоналдс» объявила об окончательном уходе с российского рынка и продаже всех торговых точек.