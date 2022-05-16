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250-килограммовый россиянин указал на предательство «Макдоналдса»

Сафронов-Затравкин призвал россиян есть сырую картошку после полного ухода «Макдоналдса»
Лука Сафронов-Затравкин

Лука Сафронов-Затравкин. Кадр: Репортёр73 / YouTube

Полный уход «Макдоналдса» из России — это предательство, которое объясняется враждебной позицией сети по отношению к россиянам, заявил в беседе с «Лентой.ру» сын известного художника Никаса Сафронова, 250-килограммовый пианист Лука Сафронов-Затравкин. По его мнению, у людей должны сохраняться гордость и чувство собственного достоинства.

Ранее приковавший себя наручниками к дверям первого в России «Макдоналдса» в знак протеста пианист призвал россиян есть сырую картошку. По его мнению, это лучше, чем идти против гордости и переживать из-за ухода западных компаний.

Ничто не может заменить чувство собственного достоинства для русских. Мы лучше можем умереть с голоду, чем прийти к этим людям с протянутой рукой, это не наш стиль. (...) Мы выкопаем картошку и съедим ее со шкуркой, сырую, и будем от этого более счастливыми, нежели мы протянем руки тем, кто ударил нас грязной тряпкой

Лука Сафронов-Затравкинпианист

Сафронов-Затравкин напомнил, что «Макдоналдс» появился в России за девять месяцев до его рождения — в 1990 году, — тогда россияне были, по его словам, готовы добровольно платить за причастность к свободному миру. Теперь же, указал пианист, «заокеанские злодеи» лишают граждан России этой причастности.

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«Мы пережили такой психоэмоциональный стресс от предательства, от ощущения, что нас считают рабами, что нас считают людьми второго сорта!» — возмутился музыкант.

Ранее стало известно, что спустя два месяца после закрытия ресторанов сеть «Макдоналдс» объявила об окончательном уходе с российского рынка и продаже всех торговых точек.

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Валерий Розенберг
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