Первые посетители «Макдоналдса» отреагировали на полный уход сети из России

Первые посетители «Макдоналдса» ожидают изменения качества блюд после смены бренда

Первые посетители «Макдоналдса» считают, что решение сети ресторанов быстрого питания о полном уходе из России и ее возможное возвращение под другим брендом скажется на качестве блюд и сервиса, что, в свою очередь, повлияет на значение заведения для россиян. О своих ожиданиях они рассказали «Ленте.ру».

Москвич Александр заявил, что в России необходимо развивать свой фаст-фуд, наподобие сети «Теремок», но добавил, что на рынке «должно быть все». Он отметил, что «Макдоналдс» был своеобразным «местом силы», в котором бывали разные люди — от бизнесменов до панков.

И потом, он был открыт в Горбачевские времена. Горбачев был человеком противоречивым, но принес определенные свободы, в том числе политические. "Макдоналдс" был тоже частью этой свободы и нового сервиса, к которому приобщались люди, работавшие до этого в советском общепите, не улыбаясь и подавая на стол гнутые вилки — и это были молодые люди, которые впоследствии стали сами неплохими рестораторами Александр житель Москвы, один из первых посетителей «Макдоналдса»

Александр добавил, что если сеть и заработает под другим брендом, то все равно «это уже будет не "Макдоналдс"». Также он отметил, что ресторан стал частью российской жизни даже для тех, кто ненавидит все американское. «Даже название "бигмачка" прижилось», — пояснил он.

По словам москвича Дмитрия, в последние годы посещение «Макдоналдса» он стал воспринимать уже без эмоций — чаще всего он заезжал туда перекусить перед работой, если не успевал поесть дома. Мужчина считает, что решение сети работать под новым брендом отразится на качестве продукции.

«Думаю, что с уходом качество изменится и вкус. Все же они за качеством следили, не думаю, что получится у новых владельцев такую планку сохранить», — сказал Дмитрий.

Еще одна посетительница первого «Макдоналдса» Марина Рылькова считает, что уход компании из России и возможное появление новой сети повлияет на качество блюд. «Мне кажется, что сейчас изменится контроль качества — продукты будут проверять хуже. Вкус бургеров, думаю, останется тот же. Но он меня в целом разочаровал уже давно — наверное, потому что стал обыденным. И вредная это еда», — сказала она.

Ранее в понедельник, 16 мая, сеть ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» объявила о полном уходе из России после двух месяцев закрытия — компания намерена продать все торговые точки в стране. Некоторые СМИ сообщают, что «Макдоналдс» будет работать под новым брендом, и не исключается, что возобновление деятельности произойдет уже в середине июня.

Как заявил сын художника Никаса Сафронова, 250-килограммовый пианист Лука Сафронов-Затравкин, «Макдоналдс» своим уходом «совершил предательство». Он предположил, что такие действия компании можно объяснить враждебной позицией по отношению к россиянам. В марте Сафронов-Затравкин выступил против закрытия ресторанов сети и приковал себя наручниками к дверям одного из заведений в Москве.