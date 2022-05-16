Троим фигурантам дела о пожаре на заправке в Новосибирске предъявили обвинение

В СКР предъявили обвинения троим фигурантам дела о пожаре на АГЗС в Новосибирске

Троим фигурантам дела о пожаре на автомобильной газозаправочной станции (АГЗС) в Новосибирске предъявили обвинение. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России.

Романа Гармидера, Алексея Савлука и Геннадия Киселя обвинили в совершении преступлений по статьям 171 («Незаконное предпринимательство»), 217 («Нарушение требований промышленной безопасности») и 238 («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей») УК РФ. По ходатайству следствия на имущество обвиняемых был наложен арест на сумму более 45 миллионов рублей.

По данным следствия, с августа 2016 по июнь 2021 года соучастники, не имея лицензии, продавали на АГЗС сжиженный газ местным жителям. Также на заправке эксплуатировались дополнительные сосуды для хранения газа, не предусмотренные проектной документацией и не оснащенные системой контроля. 14 июня прошлого года при проведении сливо-наливных работ произошел выброс газа через неисправный кран одного из сосудов.

Из-за того, что на АГЗС не было систем, обеспечивающих рассеивание газа при разгерметизации оборудования, произошел взрыв, в результате которого пострадал 51 человек. Также было повреждено имущество на сумму более 162 миллионов рублей.