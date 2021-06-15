Задержан директор взорвавшейся в Новосибирске заправки

В Новосибирске следователи задержали директора коммерческой компании, арендовавшей взорвавшуюся АЗС. Об этом во вторник, 15 июня, сообщает Telegram-канал LifeShot.

По данным канала, задержанный заявил, что не вдавался в детали технического устройства заправки. По его словам, он осуществлял только общее руководство. Ранее, 14 июня, региональное управление Следственного комитета России (СКР) сообщило, что по факту пожара на газовой автозаправочной станции в Октябрьском районе возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

Пожар на АЗС в Новосибирске произошел в понедельник, 14 июня. Огонь был полностью ликвидирован в 21:48 по московскому времени. Первый заместитель начальника Главного управления МЧС России по Новосибирской области Евгений Лебедев сообщил, что причиной пожара стало незаземление газовоза. В результате пожара пострадали 35 человек.