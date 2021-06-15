По делу о взорвавшейся в Новосибирске заправке задержан второй фигурант

Следователи задержали второго фигуранта по уголовному делу о взорвавшейся в Новосибирске газовой заправке. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.

По версии следствия, 37-летний инженер АЗС наряду с директором заправки не приняли должных мер к обеспечению правил безопасности и организации сливно-наливных работ по разгрузке сжиженного газа.

Следователи будут ходатайствовать об их аресте.

После осмотра места происшествия сотрудники правоохранительных органов изъяли документацию о финансово-хозяйственной деятельности организации, соблюдении требований охраны труда и техники безопасности. Следствием назначены пожаротехническая и судебно-медицинская экспертизы.

По факту пожара, в котором пострадали 35 человек, возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Следователи установили, что 14 июня на АЗС находился 66-летний заправщик и 28-летняя кассир. Когда вечером туда прибыл газовоз, его 48-летний водитель вместе с заправщиком приступили к разгрузке сжиженного газа. В это время произошло воспламенение газовой смеси. Началась эвакуации граждан, но в этот момент взорвалась вся газовая смесь, имевшаяся на АЗС. Пострадали работники АЗС, очевидцы и сотрудники близлежащих организаций.

Ранее 15 июня сообщалось о задержании директора АЗС. Он заявил следователям, что не вдавался в детали технического устройства заправки. По его словам, он осуществлял только общее руководство.

Первый заместитель начальника Главного управления МЧС России по Новосибирской области Евгений Лебедев сообщил, что причиной пожара стало незаземление газовоза.