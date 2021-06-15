Новосибирский губернатор жестко высказался о пожаре на АЗС

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников жестко высказался о пожаре на АЗС, в результате которого пострадали 35 человек. По его словам, причиной инцидента стал тот факт, что в период пандемии коронавируса многие предприниматели «расслабились» из-за отсутствия проверок. Об этом пишут «Аргументы и факты. Новосибирск».

В ходе аппаратного совещания в областном правительстве Травников заявил, что основная причина произошедшего «скрывается в том, что тот период "пандемийных" надзорных "каникул" некоторые наши предприниматели воспринимали как сезон бесхозяйственности и безответственности по отношению к своему делу, к своим сотрудникам и к окружающим жителям».

Губернатор поручил поручил после инцидента проверить все автозаправочные станции на территории региона, а мэру Новосибирска дано поручение проверить все АЗС города на предмет законности их размещения, особенно внутри жилых кварталов. Также Травников поблагодарил сотрудников МЧС за самоотверженную работу и заявил о готовности ходатайствовать о награждении двух пострадавших при пожаре спасателей.

Пожар на АЗС в Новосибирске произошел в понедельник, 14 июня. В результате инцидента пострадали 35 человек. По словам первого заместителя начальника Главного управления МЧС России по Новосибирской области Евгения Лебедева, причиной пожара стало незаземление газовоза. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».