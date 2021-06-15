Последствия пожара на АЗС в Новосибирске попали на видео

Последствия пожара на автозаправке в Новосибирске попали на видео. Ролик предоставил Следственный комитет России, передает НТВ в своем Telegram-канале.

На кадрах видно практически полностью разрушенную заправку — от некоторых ее частей остались лишь опорные конструкции, также рухнула крыша с вывеской. Кроме того, повреждены расположенные рядом постройки.

Пожар на АЗС в Новосибирске произошел 15 июня, пострадали 35 человек. Как заявил первый заместитель начальника главного управления МЧС России по Новосибирской области Евгений Лебедев, причиной пожара стало незаземление газовоза. Следственный комитет возбудил уголовное дело по пункту в части 2 статьи 238 УК («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

Как заявил губернатор региона Андрей Травников, причиной произошедшего стало то, что в период пандемии коронавируса многие предприниматели «расслабились» из-за отсутствия проверок. Он поручил проверить все автозаправочные станции на территории области, а мэрии Новосибирска — проверить законность размещения АЗС, особенно в жилых кварталах. Он также поблагодарил сотрудников МЧС и выразил готовность ходатайствовать о награждении двух пострадавших при тушении спасателей.