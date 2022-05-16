Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Полянский заявил о прокси-войне Запада против России

Полянский заявил, что прокси-война Запада не помешает России завершить спецоперацию

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Поставки западного оружия на Украину не помешают Москве завершить военную спецоперацию в Донбассе и достичь заявленных целей. Об этом заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский, сообщает РИА Новости.

«Воюет Украина, ей подбрасывают, поставляют оружие, фактически подливая масла в огонь, не давая пожару войны затихнуть. Это, конечно, преступная тактика, но, я думаю, это не должно помешать нам закончить нашу спецоперацию на Украине и реализовать те цели, которые были перед ней поставлены. Наше дело правое, мы, конечно же, победим», — резюмировал Полянский.

Материалы по теме:
«У России станет больше врагов» Финляндия и Швеция скоро вступят в НАТО. Чем это угрожает России?
«У России станет больше врагов»Финляндия и Швеция скоро вступят в НАТО. Чем это угрожает России?
27 апреля 2022
Антирусское настроение. Русофобия давно популярна в Польше. Как отношение к русским изменилось из-за событий на Украине?
Антирусское настроение.Русофобия давно популярна в Польше. Как отношение к русским изменилось из-за событий на Украине?
12 мая 2022

Дипломат назвал подобный комплекс мер по военной и экономической поддержке Киева прокси-войной, которую ведут станы коллективного Запада против России, не используя собственную армию.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва не оставит без реакции хамские и незаконные с точки зрения международного права шаги западных стран. «Безусловно, на все это мы ответим», — пообещала представитель.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дмитрий Сотак
Обсудить
Последние новости
Минобороны сообщило о поражении командного пункта 72-й бригады ВСУ
Уехавшая в США легкоатлетка рассказала об отношении американцев к россиянам
Завершено расследование дела ФСБ о попытке контрабанды при поставках в Анголу
Российским экспортерам разрешили не продавать валютную выручку при одном условии
Отельеры Крыма и Кубани резко снизили стоимость проживания для туристов
В окрестностях Херсона прогремели взрывы
Полянский заявил о прокси-войне Запада против России
Назван любимый фрукт супердолгожителей в одной из голубых зон
Раскрыта судьба квартиры Чулпан Хаматовой в центре Москвы
Названы простые способы избавиться от жира на животе
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.