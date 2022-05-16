Полянский заявил о прокси-войне Запада против России

Полянский заявил, что прокси-война Запада не помешает России завершить спецоперацию

Поставки западного оружия на Украину не помешают Москве завершить военную спецоперацию в Донбассе и достичь заявленных целей. Об этом заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский, сообщает РИА Новости.

«Воюет Украина, ей подбрасывают, поставляют оружие, фактически подливая масла в огонь, не давая пожару войны затихнуть. Это, конечно, преступная тактика, но, я думаю, это не должно помешать нам закончить нашу спецоперацию на Украине и реализовать те цели, которые были перед ней поставлены. Наше дело правое, мы, конечно же, победим», — резюмировал Полянский.

Дипломат назвал подобный комплекс мер по военной и экономической поддержке Киева прокси-войной, которую ведут станы коллективного Запада против России, не используя собственную армию.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва не оставит без реакции хамские и незаконные с точки зрения международного права шаги западных стран. «Безусловно, на все это мы ответим», — пообещала представитель.