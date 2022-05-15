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Захарова пообещала ответ на хамские и незаконные действия западных стран

Представитель МИД Захарова пообещала ответ России на хамство и беззаконие стран Запада

Фото: Globallookpress.com

Россия не оставит без реакции хамские и незаконные шаги стран Запада. Реакцию на действия этих стран пообещала официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1», ее цитирует ТАСС.

«Они не останутся безответными: подобные где-то хамские, где-то просто находящиеся вне закона как международного права, так и их внутреннего. Или наших двусторонних отношений шаги. Безусловно, на все это мы ответим», — сказала она.

Ранее Захарова обвинила Запад в призывах атаковать Россию с помощью поставок оружия. Западные страны открыто призывают Киев нападать на Россию, уверена она.

Представитель российского МИД также раскрыла цель «коллективного Запада». По ее словам, она заключается в том, что страны готовы идти до конца в своей политике против России и стремятся к абсолютной вседозволенности для себя.

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Анастасия Шейкина
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