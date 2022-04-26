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Захарова раскрыла цель «коллективного Запада»

Представитель МИД РФ Захарова назвала целью Запада мировое господство и вседозволенность
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1» заявила, что страны Запада готовы идти до конца в своей политике против России. Ее слова приводит ТАСС.

Захарова раскрыла цель «коллективного Запада» и заявила, что он стремится к абсолютной вседозволенности для себя в глобальном масштабе. «Настолько далеко, насколько позволят. Если не остановить, дойдут до конца», — добавила она.

Кроме того, представитель российского МИД назвала целью западных стран «мировое господство над всеми, полный контроль в отношении любого государства, любой политической силы, любой персоналии, которая имеет хоть какое-то влияние где-либо».

«Вот это их видение — куда им надо стремиться. Это программа. Их программа-максимум, программа-минимум и, в принципе, цель всего существования — абсолютная вседозволенность. И это они провозгласили в ранг своей глобальной повестки», — отметила она.

Чтобы избежать такого развития событий, России следует защищать «государственные красные линии, те барьеры, за которые нельзя переходить».

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Марина Совина
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