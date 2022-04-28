Захарова обвинила Запад в призывах атаковать Россию с помощью поставок оружия

Захарова заявила, что Запад призывает Киев атаковать Россию, поставляя ему оружие

Поставляя вооружения Киеву, Запад призывает местные власти напрямую атаковать Россию, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Цитату приводит ТАСС.

«Мы уже комментировали на днях заявления заместителя министра обороны Великобритании [Джеймса] Хиппи о допустимости нанесения Украиной ударов по военным целям на территории России. Иными словами, на Западе открыто призывают Киев атаковать Россию, используя в том числе полученное от натовских стран оружие», — заявила дипломат.

Она также обвинила украинские власти в том, что те восприняли подобные заявления как руководство к действию, поскольку за последние недели украинские вооруженные силы (ВСУ) подвергли обстрелу ряд приграничных со страной районов России. При этом Хиппи, на заявление которого указала Захарова, выступил всего пару дней назад, 26 апреля.