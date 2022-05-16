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Россиянам назвали условия получения нового жилья взамен разрушенного

Россиянам полагается новое жилье, если прежнее разрушенное было единственным

Фото: Алина Ковригина / ТАСС

Россиянам рассказали, в каких случаях им полагается новое жилье от государства взамен прежнего, разрушенного паводками или пожарами. Об этом РИА Новости рассказали юристы. На это могут рассчитывать собственники и соцнаниматели помещений, если это было их единственное жилье.

В то же время, пояснил соучредитель юридической компании a.t.Legal Николай Титов, в законодательстве нет условий и нормы, которая бы однозначно обязывала государство возмещать пострадавшим полную стоимость утраченного жилья или предоставлять взамен новое. В таких случаях решения принимаются в индивидуальном порядке.

Обычно выдаются так называемые жилищные сертификаты, по которым можно получить недвижимость или компенсацию. Для этого нужна регистрация по месту жительства в утраченном помещении. На одного человека полагается 33 квадратных метра, на двоих — 42, а также еще по 18 «квадратов» на каждого, если семья состоит из трех и более человек.

Одним из самых крупных лесных пожаров в стране с начала года стал пожар в городе Уяр (Красноярский край). Огнем там оказалось уничтожено около трети города. На территории Красноярского края с 7 мая действует режим чрезвычайной ситуации. По данным регионального управления Следственного комитета России, в пожарах погибли восемь человек, из-за штормового ветра огонь уничтожил более 500 домов.

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Платон Щукин
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