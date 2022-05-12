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Россияне описали ситуацию в сгоревшем на треть из-за чиновников городе

Жители сгоревшего на треть Уяра рассказали, что в городе было всего три пожарные машины
Начало событий в новости Замглавы российского города задержали по делу о 233 сгоревших домах

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

В сгоревшем на треть из-за халатности чиновников Уяре Красноярского края имелось всего три пожарные машины, помешать распространению сильнейшего пожара было практически невозможно. Об этом «Ленте.ру» рассказали местные жители.

Пожар в Уяре произошел 7 мая и стал одним из самых крупных в России с начала 2022 года. Там сгорело 233 дома. 12 мая был задержан замглавы Уяра 28 летний Артем Швец, который отвечал за обеспечение пожарной безопасности и контроль за благоустройством. В отношении чиновника завели дело по статье 293 («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц») УК РФ. По данным следствия, подозреваемый проигнорировал письмо о необходимости убрать места распространения сухостоя и скопления мусора и не принял мер к ликвидации опасной свалки с бытовыми отходами.

Один из местных жителей рассказал корреспонденту «Ленты.ру», что оказался в самом центре пожара и едва не лишился жилья. В первую очередь он предупредил друга, чтобы тот бежал из своего дома.

Потом сам побежал в сторону пожара — оказалось, огонь идет в сторону моего дома. Там было что-то невообразимое: дома загорались один за одним, люди плакали и кричали, пожарных вытаскивали, потому что они надышались дыма. Непонятно было, куда бежать, но никто не покидал это место — тушили все, и старики, и дети. Нас там было около семи человек, включая двух 13-летних девочек, и мы потушили огонь

Житель Уяра

Люди спасали не только себя и свое имущество, но и домашних питомцев. «Один мужик вытащил алабая без поводка, просто за шею, обнял его и плакал, а за его спиной горел его дом», — рассказал местный житель. Многие собаки в панике сорвались с поводков, и найти их не могут даже спустя пять дней после происшествия.

При тушении пожара пострадали и спасатели. Местный житель рассказал, что несколько пожарных отравились угарным газом. «Сотрудники МЧС себя не жалели, нескольких забрала скорая с отравлением. Помощь с других городов пришла только к вечеру», — рассказал он.

Пожары в Уяре происходят регулярно

По нормативам, количество пожарной техники на населенный пункт рассчитывается исходя из числа его жителей и площади территории. В Уяре живет меньше 12 тысяч человек на площади в 27 квадратных километров — по нормам государственной противопожарной службы в городе должно быть до шести пожарных машин. В Уяре же их было три, одна из которых, по рассказам местных жителей, давно превратилась в «экспонат». Та техника, которая приехала специально на тушение пожара, по словам уярцев, не была должным образом укомплектована.

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«На весь район три пожарных машины, и у них рукава дырявые, за этим надо следить было», — возмущается один из жителей Уяра.

По словам местной предпринимательницы, ликвидация пожара осложнялась еще и тем, что из-за высокой температуры в городе вышла из строя электроподстанция, в результате чего Уяр остался без света и воды. Ее приходилось подавать электронасосами. Еще одна жительница города, Юлия Гаспарян, отметила, что у местных пожарных не было шансов самим справиться с огнем.

Ребята-пожарные сделали все, что в их силах, — они большие молодцы, но их физически не хватило бы на весь масштаб, поэтому местные жители сами отстаивали и свои, и чужие дома

Юлия Гаспарян

По словам горожан, пожары в Уяре случаются каждый год. Самая частая их причина — пал сухой травы. Ее поджигают сами уярцы, чтобы избавить участки от сора. «Горит у нас каждую весну, но не в таких масштабах. Эта страшная трагедия произошла из-за того, что надо вовремя скашивать и не опахивать жилые участки», — рассказала «Ленте.ру» местная жительница Юлия Гаспарян.

Почему участки не окосили и не окопали, а пожарной техники не хватило — люди не понимают. Часть собеседников «Ленты.ру» считают, что виновата местная администрация. Некоторые винят региональные власти. При этом есть и те, кто считает, что «крайних» в этой ситуации нет.

Искать крайнего — мера неоправданная. С одной стороны, у наших пожарных структур не было того количества пожарных машин, которые были так необходимы, когда случилась эта трагедия. Были отключены вода и свет. Но в остальном — это был поджог травы, насколько я знаю, плюс сильный ветер. Поэтому вина администрации тут — 50 на 50

Жительница Уяра

Местные жители говорят, что на обеспечение пожарной охраны города выделяются большие деньги, но все ли они доходят до Уяра, а не «оседают в карманах» и «идут не туда, куда надо» — неизвестно. Вопросы возникают и к мерам по ликвидации последствий пожара. «Люди очень разочарованы. Власть особенно ничего не обещает, все переливают из пустого в порожнее», — рассказала жительница города.

Пока погорельцы заняты оформлением документов на единоразовую выплату. Волонтеры и бизнес стараются помогать.

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