Замглавы российского города задержали по делу о 233 сгоревших домах

В Красноярском крае по делу о халатности задержали замглавы города Уяра

В Красноярском крае задержали замглавы города Уяра по делу о 233 сгоревших домах. Об этом в четверг, 12 мая, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Арбузова.

По данным следствия, в отношении российского чиновника завели дело по статье 293 («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц») УК РФ. Подозреваемый отвечал за обеспечение пожарной безопасности и контроль за благоустройством. Он проигнорировал письмо о необходимости убрать места распространения сухостоя и скопления мусора и не принял мер к ликвидации опасной свалки с бытовыми отходами.

В результате 7 мая в городе произошел пожар из-за которого было уничтожено 233 жилых дома. По данным источника «Ленты.ру» в правоохранительных органах, подозреваемый — 28 летний Артем Швец. В настоящее время выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего

По данным следствия, после массовых пожаров в крае, уничтоживших 800 строений и стоивших жизни восьми гражданам, были заведены уголовные дела о причинении смерти по неосторожности, халатности и выполнлении работ не отвечающих требованиям жизни и здоровья.