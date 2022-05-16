Глава Пентагона рассказал министру обороны Украины о своем разговоре с Шойгу

Глава Пентагона Остин рассказал министру обороны Украины о своем разговоре с Шойгу

Глава Пентагона Ллойд Остин рассказал своему украинскому коллеге Алексею Резникову о разговоре с министром обороны России Сергеем Шойгу. Об этом сообщается на сайте американского ведомства.

Согласно заявлению министерства, Остин предоставил Резникову последнюю информацию о контактах с главой Минобороны России. Глава Пентагона также обсудил с украинским министром ситуацию в стране и нужды Киева.

13 мая Остин провел телефонные переговоры с российским коллегой. В ходе беседы глава Пентагона призвал к немедленному прекращению огня на Украине, подчеркнув важность поддержки линий связи. По словам представителя американского оборонного ведомства, первый разговор между Остином и Шойгу, состоявшийся после начала российской спецоперации на Украине, длился около часа, однако не привел к разрешению спорных вопросов.

