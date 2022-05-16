В окрестностях Херсона прогремели взрывы

На окраинах Херсона прогремели несколько взрывов

На окраинах Херсона прогремели несколько взрывов, предположительно, российские ПВО сбивают цели, передает корреспондент РИА Новости.

По данным агентства, несколько серий взрывов звучали на протяжении десяти минут. Система противовоздушной обороны уничтожила цели в небе над окраинами города.

Ранее, 12 мая, сообщалось, что российские системы ПВО сбили две ракеты Вооруженных сил Украины (ВСУ) над северной окраиной Херсона.

Херсонская область в марте перешла под контроль российских военных в ходе спецоперации. В апреле там были сформированы военно-гражданские администрации. 11 мая новые власти региона заявили, что обратятся к президенту России Владимиру Путину с просьбой принять Херсонскую область в состав РФ.