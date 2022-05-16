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В Тверской области реконструируют усадьбу «Знаменское-Раек»

В Усадьбе «Знаменское-Раек» после реконструкции появится музейное пространство

Фото: Shutterstock

Усадьбу «Знаменское-Раек» в Тверской области передали Всероссийскому историко-этнографическому музею в Торжке — после реконструкции в ней появится музейное пространство. Об этом сообщает «Интерфакс».

Как рассказали в пресс-службе правительства региона, специалисты отреставрируют не только сохранившиеся памятники, но также займутся воссозданием утраченных объектов. Речь идет о главном доме, флигеле, колоннаде, воротах и гроте.

Разработкой концепции экспозиции будущего музея займутся ведущие эксперты страны. Работы по реставрации планируется провести за счет федеральных средств.

Изначально усадьба «Знаменское-Раек» принадлежала генерал-аншефу, герою русско-турецкой войны Федору Глебову. Семья Глебовых-Стрешневых имела тесное родство с царской семьей.

Ранее в апреле Министерство культуры России поддержало масштабную реставрацию Вологодского кремля. Проект восстановления здания, стоимость которого оценивается в 4,5 миллиарда рублей, включили в федеральную целевую программу «Культура России».

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Мария Гейн
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