Сооснователь «Яндекса» собрался перевести компанию в Израиль

Сооснователь «Яндекса» Волож намерен перевести штаб-квартиру компании в Израиль

Сооснователь и гендиректор группы компаний «Яндекс» Аркадий Волож обратился к премьер-министру Нафтали Беннету с просьбой о содействии в переводе организации из России в Израиль. О таких планах стало известно израильской деловой газете Calcalist.

«Я принял решение сделать Тель-Авив штаб-квартирой компании и привезти в страну сотни программистов, инженеров и специалистов по технологиям», — говорится в письме, озаглавленном «"Яндекс" — расширение деятельности в Израиле».

По информации портала, Волож намерен добиться от израильского правительства особых условий для релокации сотрудников, не являющихся гражданами государства — в частности, речь идет о рабочих визах и документах, предоставляющих свободное передвижение по миру.

Отмечается, что копии обращения также получили израильский министр финансов Авигдор Либерман, глава МВД Аелет Шакед и министр науки и технологии Орит Фаркаш-Хакоэн.

Согласно данным Calcalist, руководство «Яндекса» еще в начале марта интересовалось возможностью перевода штата численностью около 800 человек в Израиль. Предполагается, что Волож планирует разделить компанию на две части: одна останется в России, а вторая, международная, будет работать со штаб-квартирой в Тель-Авиве.

Волож получил гражданство Израиля в 2017 году и в настоящее время проживает на его территории.

В израильском представительстве «Яндекса» заняты примерно 450 сотрудников. Наиболее известными проектами в стране считаются сервис такси Yango, служба доставки еды Yango Deli и прокат электросамокатов WIND. Кроме того, компания организовывает курсы повышения квалификации для работающих в хай-теке, предоставляет услуги хранения данных в облаке Yandex Сloud и ведет испытания беспилотных машин.