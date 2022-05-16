Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Сооснователь «Яндекса» собрался перевести компанию в Израиль

Сооснователь «Яндекса» Волож намерен перевести штаб-квартиру компании в Израиль

Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

Сооснователь и гендиректор группы компаний «Яндекс» Аркадий Волож обратился к премьер-министру Нафтали Беннету с просьбой о содействии в переводе организации из России в Израиль. О таких планах стало известно израильской деловой газете Calcalist.

«Я принял решение сделать Тель-Авив штаб-квартирой компании и привезти в страну сотни программистов, инженеров и специалистов по технологиям», — говорится в письме, озаглавленном «"Яндекс" — расширение деятельности в Израиле».

По информации портала, Волож намерен добиться от израильского правительства особых условий для релокации сотрудников, не являющихся гражданами государства — в частности, речь идет о рабочих визах и документах, предоставляющих свободное передвижение по миру.

Материалы по теме:
Россия стремится удержать IT-специалистов. Что предлагает им государство?
Россия стремится удержать IT-специалистов.Что предлагает им государство?
14 марта 2022
«Целая эпоха ушла» В 1990-е ICQ совершил революцию в мире общения, а потом исчез. Что погубило легендарный мессенджер?
«Целая эпоха ушла»В 1990-е ICQ совершил революцию в мире общения, а потом исчез. Что погубило легендарный мессенджер?
27 апреля 2022

Отмечается, что копии обращения также получили израильский министр финансов Авигдор Либерман, глава МВД Аелет Шакед и министр науки и технологии Орит Фаркаш-Хакоэн.

Согласно данным Calcalist, руководство «Яндекса» еще в начале марта интересовалось возможностью перевода штата численностью около 800 человек в Израиль. Предполагается, что Волож планирует разделить компанию на две части: одна останется в России, а вторая, международная, будет работать со штаб-квартирой в Тель-Авиве.

Волож получил гражданство Израиля в 2017 году и в настоящее время проживает на его территории.

В израильском представительстве «Яндекса» заняты примерно 450 сотрудников. Наиболее известными проектами в стране считаются сервис такси Yango, служба доставки еды Yango Deli и прокат электросамокатов WIND. Кроме того, компания организовывает курсы повышения квалификации для работающих в хай-теке, предоставляет услуги хранения данных в облаке Yandex Сloud и ведет испытания беспилотных машин.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Минобороны сообщило о поражении командного пункта 72-й бригады ВСУ
Отельеры Крыма и Кубани резко снизили стоимость проживания для туристов
В окрестностях Херсона прогремели взрывы
Полянский заявил о прокси-войне Запада против России
Назван любимый фрукт супердолгожителей в одной из голубых зон
Раскрыта судьба квартиры Чулпан Хаматовой в центре Москвы
Названы простые способы избавиться от жира на животе
Раскрыты поддерживающие iOS 16 устройства
Российский «полковник» на Infinity учинил ДТП на встречке и попал на видео
Найдены доказательства участия инструкторов из США и Польши в обороне «Зари»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.