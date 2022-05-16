Shell начала закрывать свои заправки в России
Shell начала закрывать свои автозаправочные станции (АЗС) на территории России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя компании.
По данным агентства, на станциях Shell, входящих в периметр сделки с российской нефтяной компанией «Лукойл», полностью приостановлена продажа топлива. При этом магазины и кафе пока работают.
На сайте компании также появилась информация, что действие программы лояльности Shell ClubSmart будет прекращено 20 мая.
12 мая сообщалось, что «Лукойл» подписал с дочерними обществами Shell соглашение о покупке 100-процентной доли в ООО «Шелл нефть», которая специализируется на розничной реализации нефтепродуктов и производстве смазочных материалов в России.
Согласно условиям сделки, в собственность ПАО перейдут в том числе и 411 заправок, которые в основном расположены в Центральном и Северо-Западном федеральных округах России, а также завод по производству смазочных материалов, находящийся в Тверской области.
6 мая генеральный директор компании «Шелл Нефть» сообщил, что Shell собирается в ближайшие дни приостановить работу своих заправок, а также завода по производству смазочных материалов в Торжке, чтобы обеспечить их продажу новому владельцу.