Shell начала закрывать свои заправки в России

Компания Shell сообщила о прекращении продажи топлива в России

Shell начала закрывать свои автозаправочные станции (АЗС) на территории России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя компании.

По данным агентства, на станциях Shell, входящих в периметр сделки с российской нефтяной компанией «Лукойл», полностью приостановлена продажа топлива. При этом магазины и кафе пока работают.

На сайте компании также появилась информация, что действие программы лояльности Shell ClubSmart будет прекращено 20 мая.

12 мая сообщалось, что «Лукойл» подписал с дочерними обществами Shell соглашение о покупке 100-процентной доли в ООО «Шелл нефть», которая специализируется на розничной реализации нефтепродуктов и производстве смазочных материалов в России.

Согласно условиям сделки, в собственность ПАО перейдут в том числе и 411 заправок, которые в основном расположены в Центральном и Северо-Западном федеральных округах России, а также завод по производству смазочных материалов, находящийся в Тверской области.

6 мая генеральный директор компании «Шелл Нефть» сообщил, что Shell собирается в ближайшие дни приостановить работу своих заправок, а также завода по производству смазочных материалов в Торжке, чтобы обеспечить их продажу новому владельцу.