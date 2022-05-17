Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
Моя страна

В Альметьевске пройдет фестиваль Almet Digital Art

В Альметьевске пройдет фестиваль Almet Digital Art

Фото: almetyevsk.tatarstan.ru

В Альметьевске 20 мая пройдет муниципальный фестиваль Almet Digital Art на базе Инженерного лицея. Об этом сообщил глава Альметьевского района Тимур Нагуманов во время прямого эфира в своем Telegram-канале, передает издание «ТатМедиа».

Фестиваль состоится в рамках Года цифровизации. Гостей ждут произведения в цифровом формате на тему «Философия Сабантуя», презентация программ и приложений для облегчения работы и повседневной жизни, а также ознакомление с применением цифровых технологий в рекламе, выставка «Всему свое время» и хакатон Tatar Hack.

Ранее стало известно, что в казанской галерее современного искусства «БИЗОN» прошла выставка D''ART'S: Digital Art Synergy. В экспозиции были представлены работы 18 художников, дизайнеров и фотографов разных поколений, размышляющих на тему цифровой реальности. Всего на выставке показали 56 экспонатов от авторов из разных городов России.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Сергей Истомин
Обсудить
Последние новости
Россия заявила о сдавшихся без условий бойцах с «Азовстали»
У квазара обнаружили колебания яркости неизвестной природы
Жена вычислила измену мужа неожиданным способом
«Бавария» нацелилась на нападающего «Барселоны»
Медведев заявил о недопущении Россией третьей мировой войны
В лесу Ингушетии найден тайник с оружием
Макрон пообещал нарастить поставки вооружений на Украину
Пользователям WhatsApp сообщили об изменении одной функции
В корпусе американских боевых кораблей обнаружили трещины
Россия откроет наземную границу с Грузией
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.