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Песков ответил на вопрос о визите Путина в Турцию

Пресс-секретарь Песков опроверг данные о подготовке визита президента Путина в Турцию

Фото: пресс-служба Администрации президента РФ

В ближайшие дни визита президента России Владимира Путина в Турцию не готовится. Так на этот вопрос ответил представитель Кремля Дмитрий Песков на просветительском марафоне «Новые горизонты» общества «Знание», пишет ТАСС.

«Подготовка не ведется», — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

Ранее РИА Новости со ссылкой на турецкое издание Yeni Şafak сообщило, что Турция готовится к визиту президента России Владимира Путина. Уточнялось, что что детали деловой встречи будут обсуждаться турецкой стороной с вице-премьером РФ Александром Новаком, который 18 мая прилетит в Анкару.

28 апреля турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с Владимиром Путиным пообещал наладить стамбульский формат процесса переговоров между делегациями России и Украины. Кроме того, главы государств обсудили свершившийся обмен летчика Константина Ярошенко на американского студента Тревора Рида, который произошел на территории Турции.

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Сергей Истомин
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