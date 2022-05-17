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Парламент Финляндии поддержал вступление страны в НАТО

Парламент Финляндии одобрил вступление страны в НАТО 188 голосами из 200

Фото: Heikki Saukkomaa / Reuters

Парламент Финляндии поддержал решение властей о подаче заявки на вступление страны в НАТО. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что 188 из 200 депутатов финского парламента проголосовали за присоединение страны к Североатлантическому альянсу. При этом восемь парламентарием высказались против этого решения.

Ранее сообщалось, что дебаты в парламенте по вопросу членства Финляндии в НАТО продолжались более 14 часов, было произнесено 212 речей. Вопрос был передан в Комитет по иностранным делам для подготовки ответа на инициативу правительства.

15 мая президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что страна официально решила вступить в НАТО и подать заявку на членство. По словам премьер-министра Санны Марин, это решение является историческим.

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Виктория Кондратьева
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