Парламент Финляндии завершил дебаты по НАТО

Дебаты в парламенте Финляндии по вступлению в НАТО длились больше 14 часов

В парламенте Финляндии завершились дебаты по вопросу вступления в НАТО. Об сообщается на сайте законодательного органа.

Отмечается, что дебаты продолжались более 14 часов, было произнесено 212 речей. Вопрос был передан в Комитет по иностранным делам. Он подготовит ответ на инициативу правительства.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что решение Финляндии и Швеции подать заявку на вступление в НАТО вызывает обеспокоенность. Москва будет внимательно следить за последствиями вступления этих стран в альянс и проведет их глубокий анализ, добавил пресс-секретарь президента России.

