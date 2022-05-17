Эксперты рассказали о пользе сухофруктов для детей

Терапевт Нэя Георгиева рассказала о противозапорных свойствах сухофруктов

Терапевт, старший медицинский консультант «Теледоктор24» Нэя Георгиева и эксперт по выбору продукции компании igooods Антон Деженин в беседе с «Лентой.ру» рассказали о пользе сухофруктов. Высушенные фрукты, по их словам, в частности, обладают противозапорными свойствами.

Нэя Георгиева рассказала, что в домашних условиях фрукты выставляют под палящее солнце для усушки. Но в промышленных масштабах фрукты долго высушивают в специальных камерах горячим воздухом, подвергая дегидратации. «Если при высушивании добавляют сахар (карамелизация), то сухофрукт становится цукатом, менее полезным, чем сухофрукты, из-за содержания большого количества сахара. Карамелизуют в основном экзотические фрукты, чтобы они сохранили форму и привлекательный вид», — уточнила врач.

Терапевт обратила внимание, что сухофрукты — полезный продукт. Они калорийны и питательны, содержат полезные микро- и макронутриенты в концентрированном виде, богаты калием, витаминами группы В, железом, оказывают положительное влияние на желудочно-кишечный тракт, нормализуют стул.

«Самыми полезными сухофруктами считаются финики, инжир, курага, чернослив и изюм. Сухофрукты можно вводить в детский рацион с года, — рассказала в беседе с «Лентой.ру» Нэя Георгиева. — Можно варить полезные компоты для детей: они хорошо усваиваются организмом малышей и служат для профилактики запоров».

Польза различных видов сухофруктов: Финики содержат фруктозу, калий, витамины А, В. Они помогают работе сердца и сокращают риск возникновения опухолей. Улучшают работу кишечника и укрепляют комплекс мочевыводительной и репродуктивной системы. Изюм полезен из-за высокого уровня содержания железа, укрепляющего дыхательную систему и улучшающего циркуляцию крови. Курага содержит магний и калий. Она нормализует состояние крови и подойдет тем, кто планирует беременность. Чернослив способствует укреплению защиты организма от различных инфекций. Его употребление положительно сказывается на работе ЖКТ и состоянии тела человека. Инжир способствует укреплению мышц сердца и содержит множество витаминов.

Сухофрукты, продолжила она, показаны людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, с проблемами желудочно-кишечного тракта, беременным. С осторожностью их стоит есть людям с сахарным диабетом, так как некоторые производители при изготовлении сухофруктов добавляют в них сахар, предупредила врач.

При регулярном употреблении сушеные фрукты нормализуют состояние крови. Несколько кусочков кураги в день содержат суточную норму таких элементов, как кальций и железо, что крайне полезно для организма, добавил эксперт по выбору продукции компании igooods Антон Деженин.

Сухофрукты удовлетворяют потребность организма в сахаре. Поэтому они эффективно заменяют десерты и вредные сладости. Употребление сухофруктов оказывает меньшее негативное влияние на ротовую полость, в отличие от шоколадных и леденцовых конфет. Они также уменьшают риск набора лишнего веса Антон Деженин

Также он указал, что, несмотря на большое количество полезных свойств сухофруктов, некоторым категориям людей они противопоказаны. «Из-за повышенной калорийности не следует употреблять сухофрукты людям с лишним весом и диабетикам. Чрезмерное употребление сухофруктов повышает риск обезвоживания организма и возникновения аллергии. Сухофрукты могут вызвать проблемы с пищеварительной системой у людей, страдающих язвами или другими серьезными желудочными проблемами», — резюмировал эксперт.

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