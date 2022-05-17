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В Тюмени обвиненный в преступлении подросток скрылся из дома

В Тюмени обвиненный в преступлении подросток скрылся, нарушив домашний арест

Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ

В Тюмени обвиненный в преступлении подросток скрылся из дома — ранее ему определили меру пресечения в виде домашнего ареста, однако он нарушил ее. Об этом во вторник, 17 мая, сообщает 72.ru со ссылкой на собственный источник.

По данным издания, несовершеннолетний Максим ушел из дома 13 мая, но в правоохранительных органах об этом стало известно лишь три дня спустя. Пропавший без вести является обвиняемым по уголовному делу, ему избрали домашний арест в качестве меры пресечения. В управлении Следственного комитета России (СКР) по региону изданию пояснили, что подростка будут разыскивать. Пропавшему на вид 15-16 лет, рост около 178 сантиметров.

Ранее в Удмуртии арестовали местного жителя, который убил жену и спрятал ее тело. 57-летний мужчина убил 52-летнюю жену за несколько недель до обнаружения ее тела: когда они выпивали вместе дома, случился очередной семейный скандал.

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Леонид Микуляк
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