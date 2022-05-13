Убившего жену и заявившего о ее пропаже россиянина арестовали

В Удмуртии арестовали мужчину, который убил жену и заявил в полицию о ее пропаже

В Удмуртии арестовали местного жителя, который убил жену и спрятал ее тело. Об этом «Ленте.ру» в пятницу, 13 мая, сообщили в следственном комитете России (СКР) по республике.

По данным ведомства, 57-летний мужчина убил свою 52-летнюю жену еще 23 апреля: когда они выпивали вместе дома, случился очередной семейный скандал. Мужчина избил супругу кулаками. Она выбежала из дома и попыталась спастись бегством, но супруг догнал ее в лесополосе и несколько раз ударил кухонным ножом. Жертва погибла на месте, агрессор спрятал ее тело и скрылся.

На следующий день мужчина обратился в полицию с заявлением о том, что жена без вести пропала. Правоохранители со временем не только нашли тело, но и выяснили детали убийства.

Ранее сообщалось, что суд арестовал на два месяца жителя Санкт-Петербурга Сергея Петушкова, который убил и в лесу расчленил жену. По версии следствия, он, находясь у себя дома, ударил кулаком жену — та упала, ударилась затылком о стену и скончалась на месте.