Россия снизила вложения в госдолг США почти в два раза

Россия в марте этого года снизила объем вложений в американские государственные ценные бумаги до 2,003 миллиарда долларов. Это почти в два раза меньше, чем в феврале (тогда было 3,753 миллиарда), следует из данных Министерства финансов США.

Долгосрочные облигации в марте составили два миллиона долларов, как и в феврале. Краткосрочные облигации — 2,001 миллиарда долларов, в феврале этот показатель был 3,751 миллиарда долларов.

Крупнейшими держателем госбумаг США в марте стали Япония (1,2 триллиона долларов), Китай (1,04 триллиона долларво) и Великобритания (634,9 миллиарда долларов). В январе Россия увеличила объем вложений в госдолг США до 4,503 миллиарда долларов. Показатель рос с ноября прошлого года.

Около половины золотовалютных резервов Банка России находятся в заморозке из-за санкций, отметил ранее глава Минфина России Антон Силуанов. Он напомнил, что Россия будет рассчитываться по долговым обязательствам с недружественными странами в рублях.