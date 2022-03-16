Россия увеличила вложения в госдолг США

В январе объем российских вложений в госбумаги США достиг 4,503 миллиарда долларов

Россия в январе увеличила объем вложений в государственные ценные бумаги США до 4,503 миллиарда долларов, говорится в отчетности американского Минфина. Доля долгосрочных облигаций резко сократились и составила два миллиона долларов, доля краткосрочных — 4,501 миллиарда долларов.

Крупнейшим держателем госбумаг США в декабре стала Япония (около 1,3 триллиона долларов). Второе место с 1,06 триллиона долларов занял Китай, далее идет Великобритания (608,8 миллиарда долларов).

В феврале объем российский вложений составлял 3,91 миллиарда долларов, в ноябре — 2,409 миллиарда долларов, а в октябре — 3,72 миллиарда. Весной 2018 года Россия начала резко сокращать вложения в американский госдолг, их уровень упал до 48,7 миллиарда долларов. Государственный долг США ранее впервые превысил 30 триллионов долларов, этот показатель стал рекордным.

Западные санкции лишили Россию почти половины резервов, которыми планировалось погасить долги перед другими странами. Россия потеряла доступ к 300 миллиардам долларов золотовалютных резервов, которые составляли самую ликвидную валютную часть.