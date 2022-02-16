Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Россия резко увеличила вложения в госдолг США

Объем вложений России в американские госбумаги вырос до 3,91 миллиарда долларов

Фото: Wikipedia

Объем вложений России в американские государственные ценные бумаги в декабре 2021 года вырос по сравнению с ноябрем и составил 3,91 миллиарда долларов. Это следует из опубликованных во вторник, 15 февраля, документов Минфина США.

В ноябре показатель составлял 2,409 миллиарда долларов, а в октябре — 3,72 миллиарда. Весной 2018 года Россия начала резко сокращать вложения в американский госдолг. В апреле их уровень снизился с 96 до 48,7 миллиарда, а в мае — до 14,9 миллиарда. В августе 2019 года Россия впервые с февраля увеличила вложения в госбумаги США.

Материалы по теме:
«Трудные времена проверяют тебя на прочность» Миллиарды из США вкладывают в Россию. Как это происходит в эпоху санкций?
«Трудные времена проверяют тебя на прочность»Миллиарды из США вкладывают в Россию. Как это происходит в эпоху санкций?
17 декабря
Цифровое величие. Как маленькая островная страна обогнала весь мир и первой создала деньги нового поколения
Цифровое величие.Как маленькая островная страна обогнала весь мир и первой создала деньги нового поколения
27 декабря

Крупнейшим держателем госбумаг США в декабре стала Япония (около 1,3 триллиона долларов). Второе место с 1,07 триллиона долларов занял Китай, далее идет Великобритания (647,4 миллиарда долларов).

Государственный долг США ранее впервые превысил 30 триллионов долларов, этот показатель стал рекордным. В середине декабря 2021 года президент страны Джо Байден подписал закон, который повышает потолок госдолга на 2,5 триллиона долларов — до 31,4 триллиона долларов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Инфекционист объяснил обнаружение антител к коронавирусу у всех детей в Москве
В России объяснили появление фейков о вторжении на Украину
Захарова предложила отметить день ненападения на Украину
В Минфине заговорили о перевозке платежек в чемоданах в случае западных санкций
Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве
Мурашко заявил о беспрецедентной нагрузке на поликлиники из-за коронавируса
Американские города оказались под угрозой наводнений
Россия согласилась заплатить по долгам Белоруссии
«Единая Россия» приостановила членство сбившего пенсионерку депутата на BMW
У сына президента Туркмении появился конкурент на выборах
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.