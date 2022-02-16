Россия резко увеличила вложения в госдолг США

Объем вложений России в американские государственные ценные бумаги в декабре 2021 года вырос по сравнению с ноябрем и составил 3,91 миллиарда долларов. Это следует из опубликованных во вторник, 15 февраля, документов Минфина США.

В ноябре показатель составлял 2,409 миллиарда долларов, а в октябре — 3,72 миллиарда. Весной 2018 года Россия начала резко сокращать вложения в американский госдолг. В апреле их уровень снизился с 96 до 48,7 миллиарда, а в мае — до 14,9 миллиарда. В августе 2019 года Россия впервые с февраля увеличила вложения в госбумаги США.

Крупнейшим держателем госбумаг США в декабре стала Япония (около 1,3 триллиона долларов). Второе место с 1,07 триллиона долларов занял Китай, далее идет Великобритания (647,4 миллиарда долларов).

Государственный долг США ранее впервые превысил 30 триллионов долларов, этот показатель стал рекордным. В середине декабря 2021 года президент страны Джо Байден подписал закон, который повышает потолок госдолга на 2,5 триллиона долларов — до 31,4 триллиона долларов.