Байден повысил потолок госдолга США

Президент США Джо Байден подписал закон, который повышает потолок госдолга страны на 2,5 триллиона долларов — до 31,4 триллиона долларов. Об этом сообщает CNBC.

Таким образом, Байден предотвратил потенциальный дефолт страны по госдолгу, отмечает телеканал. Ожидается, что увеличение лимита задолженности позволит американскому правительству покрывать свои обязательства до 2023 года.

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен призвала Конгресс повысить или заморозить предел государственного долга к 15 декабря. В противном случае, по ее словам, может возникнуть нехватка средств, необходимых для финансирования работы федерального правительства. Йеллен также предупреждала, что дефолт может привести к рецессии и потере рабочих мест по всей стране.