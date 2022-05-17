США испытали гиперзвуковую ракету

Минобороны США заявило об успешных испытаниях прототипа гиперзвуковой ракеты AGM-183A

Военно-воздушные силы (ВВС) США 14 мая провели успешное испытание прототипа гиперзвукового оружия в рамках программы ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon). Об этом говорится в распространенном ведомством письменном заявлении, пишет ТАСС.

Пуск был осуществлен с южного побережья штата Калифорния​​​. Стратегический бомбардировщик ВВС США Boeing B-52H Stratofortress «успешно выпустил» гиперзвуковую ракету AGM-183A, разработанную в рамках программы ARRW, отмечается в документе. Скорость ракеты в пять раз превысила скорость звука.

«Это стало большим достижением команды разработчиков для военного сектора и для наших ВВС», — заявил руководитель программы вооружений ВВС США Хит Коллинз.

Как отмечается в заявлении, это стало первым пуском данной крылатой ракеты с воздушного носителя.

Ранее вице-премьер и куратор ОПК России Юрий Борисов сообщил, что Россия работает над созданием гиперзвуковых ракет нового поколения для различных носителей. По словам вице-премьера, новыми ракетами планируется оснащать модернизированные и перспективные авиационные комплексы. Кроме того, испытания уже проводятся на ракетоносцах Ту-22М3М.