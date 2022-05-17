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Россиянин признался в убийстве сестры за отказ участвовать в «Бессмертном полку»

В Сибири мужчина признался в убийстве сестры за отказ участвовать в «Бессмертном полку»

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Сибири 68-летнего жителя Усольского района Иркутской области арестовали по делу об убийстве его сестры. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу инстанции.

По информации суда, 9 мая родственники, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорились из-за того, что женщина отказалась участвовать в акции «Бессмертный полк» и оскорбила память их отца.

После этого обвиняемый несколько раз ударил сестру ножом в грудь, отчего она скончалась до приезда скорой. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. На допросе мужчина признался в содеянном и рассказал, что убил потерпевшую под воздействием алкоголя.

Ранее сообщалось, что в Тольятти россиянин зарезал сестру и напал с ножом на отца-пенсионера.

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Елизавета Новикова
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