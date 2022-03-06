Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Россиянин зарезал сестру и напал с ножом на отца-пенсионера

В Тольятти 30-летний мужчина напал с ножом на членов семьи и убил сестру

Фото: СК РФ

В Тольятти задержали 30-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве 36-летней сестры и нападении на членов семьи. Об этом в воскресенье, 6 марта, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По версии следствия, ночью мужчина распивал алкогольные напитки с друзьями, после чего вернулся домой. В квартире он поссорился с одной из старших сестер на бытовой почве, после чего несколько раз ударил ее ножом в грудь. Затем он ранил вошедшего в комнату 68-летнего отца-пенсионера и возле входной двери зарезал другую сестру, нанеся ей не менее 20 ударов ножом. В итоге женщина скончалась на месте.

Полицейские оперативно вышли на след подозреваемого. В отношении него возбудили дело по статье 105 («Убийство и покушение на убийство двух лиц») УК РФ. Сейчас решается вопрос о помещении его в СИЗО.

В январе сообщалось, что в Татарстане пара сыграла свадьбу, сразу после которой мужчина убил жену и ее двоюродную сестру. Затем он совершил суицид.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Елизавета Новикова
Обсудить
Последние новости
Кадыров предложил Зеленскому сделку
Секс-символ MMA перейдет в рестлинг
В ДНР назвали число сложивших оружие украинских военных
В ДНР сообщили о расстреле националистами колонны беженцев из Мариуполя
Кинологи дали инструкцию по определению плохого самочувствия собаки
Глава UFC прокомментировал ситуацию с поединком Волкова в Лондоне
Блинкен прокомментировал возможность запрета поставок нефти из России
На Украине обратились к «Большой семерке» из-за России и Белоруссии
В Минспорта выступили за диалог с международными организациями
Минобороны раскрыло данные о военно-биологической программе Украины и США
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.