Россиянин зарезал сестру и напал с ножом на отца-пенсионера

В Тольятти задержали 30-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве 36-летней сестры и нападении на членов семьи. Об этом в воскресенье, 6 марта, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По версии следствия, ночью мужчина распивал алкогольные напитки с друзьями, после чего вернулся домой. В квартире он поссорился с одной из старших сестер на бытовой почве, после чего несколько раз ударил ее ножом в грудь. Затем он ранил вошедшего в комнату 68-летнего отца-пенсионера и возле входной двери зарезал другую сестру, нанеся ей не менее 20 ударов ножом. В итоге женщина скончалась на месте.

Полицейские оперативно вышли на след подозреваемого. В отношении него возбудили дело по статье 105 («Убийство и покушение на убийство двух лиц») УК РФ. Сейчас решается вопрос о помещении его в СИЗО.

В январе сообщалось, что в Татарстане пара сыграла свадьбу, сразу после которой мужчина убил жену и ее двоюродную сестру. Затем он совершил суицид.