Тренер «Ливерпуля» вступился за освиставших гимн Англии местных фанатов
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп вступился за освиставших гимн Англии местных фанатов. Его слова приводит Marca.
Специалист посчитал, что политикам лучше разобраться в происходящем, так как болельщики не устраивают подобные акции без причины. «Наши болельщики и, я знаю, некоторые болельщики из других клубов видят это по-другому, они замечательные люди. Они умны, проходят через падения, проходят через взлеты, страдают вместе», — заявил он. При этом Клопп подчеркнул, что не может оценить подоплеку акции, так как недостаточно долго живет в Англии.
14 мая болельщики «Ливерпуля» освистали гимн Англии и принца Уильяма перед началом финала Кубка страны против лондонского «Челси». Встреча завершилась победой красных со счетов 6:5 в серии послематчевых пенальти.
Болельщики начали проводить подобную акцию на стадионе «Уэмбли» с апреля 1989 года. Тогда из-за ошибочных действий полиции на стадионе «Хиллсборо» в давке погибли 96 болельщиков «Ливерпуля».