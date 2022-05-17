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Тренер «Ливерпуля» вступился за освиставших гимн Англии местных фанатов

Тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что у фанатов были причины освистать гимн Англии

Фото: Lee Smith / Reuters

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп вступился за освиставших гимн Англии местных фанатов. Его слова приводит Marca.

Специалист посчитал, что политикам лучше разобраться в происходящем, так как болельщики не устраивают подобные акции без причины. «Наши болельщики и, я знаю, некоторые болельщики из других клубов видят это по-другому, они замечательные люди. Они умны, проходят через падения, проходят через взлеты, страдают вместе», — заявил он. При этом Клопп подчеркнул, что не может оценить подоплеку акции, так как недостаточно долго живет в Англии.

14 мая болельщики «Ливерпуля» освистали гимн Англии и принца Уильяма перед началом финала Кубка страны против лондонского «Челси». Встреча завершилась победой красных со счетов 6:5 в серии послематчевых пенальти.

Болельщики начали проводить подобную акцию на стадионе «Уэмбли» с апреля 1989 года. Тогда из-за ошибочных действий полиции на стадионе «Хиллсборо» в давке погибли 96 болельщиков «Ливерпуля».

Анастасия Борисова
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