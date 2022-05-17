Минобороны сообщило о перехвате реактивных снарядов РСЗО «Смерч» под Херсоном

МО РФ сообщило о перехвате восьми реактивных снарядов РСЗО «Смерч» в Херсонской области

Российскими средствами противовоздушной обороны в районе Чернобаевки Херсонской области удалось перехватить восемь снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Смерч». Об этом сообщил во вторник, 17 мая, официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Представитель ведомства отметил, что за прошедшие сутки российской армии удалось уничтожить 23 украинских беспилотника.

Кроме того, по словам Конашенкова, Вооруженные силы России высокоточными ракетами поразили резервы противника на территории учебных центров в Сумской и Черниговской областях.

Всего с начала проведения спецоперации на Украине было уничтожено 168 самолетов, 125 вертолетов, 912 беспилотных летательных аппаратов, 309 зенитных ракетных комплексов, 3134 танка и других боевых бронированных машин, 385 установок реактивных систем залпового огня, уточнили в Минобороны.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).