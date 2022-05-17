Созданы способные чистить зубы нанороботы

Advanced Healthcare Materials: разработаны способные лечить зубы нанороботы

Инженеры и медики Индийского научного института создали нанороботов Theranautilus, управляемых магнитным полем, которые способны чистить зубы от бактерий там, куда стоматологи зачастую не могут добраться. Результаты исследования опубликованы в журнале Advanced Healthcare Materials.

Во время лечения корневых каналов врачи удаляют инфицированные мягкие ткани внутри зуба (пульпу), а затем промывают антибактериальными препаратами. Однако зачастую полностью удалить все бактерии не получается, особенно антибиотикорезистентные патогены.

Разработка спиральных нанороботов, которые произведены из диоксида кремния и железа, позволяет избавиться от инфекции там, где стоматологи не могут эффективно работать. Существующие методы терапии такого рода инфекции способны проникать на расстояние до 800 микрометров, а Theranautilus достигают 2000 микрометров. Кроме того, этот метод безопаснее агрессивных химических веществ или антибиотиков, считают специалисты. Управляются эти устройства с помощью магнитного поля низкой интенсивности.

Нанороботы уже были протестированы на мышах, исследование показало, что этот способ безопасен и эффективен. Сейчас ученые продолжают работать над созданием нового вида медицинского устройства, которое будет легко помещаться во рту, а также позволять стоматологу вводить и управлять Theranautilus внутри зубов во время лечения корневых каналов.

