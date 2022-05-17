Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Созданы способные чистить зубы нанороботы

Advanced Healthcare Materials: разработаны способные лечить зубы нанороботы

Фото: Shutterstock

Инженеры и медики Индийского научного института создали нанороботов Theranautilus, управляемых магнитным полем, которые способны чистить зубы от бактерий там, куда стоматологи зачастую не могут добраться. Результаты исследования опубликованы в журнале Advanced Healthcare Materials.

Во время лечения корневых каналов врачи удаляют инфицированные мягкие ткани внутри зуба (пульпу), а затем промывают антибактериальными препаратами. Однако зачастую полностью удалить все бактерии не получается, особенно антибиотикорезистентные патогены.

Материалы по теме:
На новой волне. Технологии меняют мир до неузнаваемости. Каким он будет?
На новой волне.Технологии меняют мир до неузнаваемости. Каким он будет?
12 ноября 2021
Место притяжения. Как интернет-торговля сделает жизнь миллионов людей лучше и поможет экономить
Место притяжения.Как интернет-торговля сделает жизнь миллионов людей лучше и поможет экономить
7 декабря 2021

Разработка спиральных нанороботов, которые произведены из диоксида кремния и железа, позволяет избавиться от инфекции там, где стоматологи не могут эффективно работать. Существующие методы терапии такого рода инфекции способны проникать на расстояние до 800 микрометров, а Theranautilus достигают 2000 микрометров. Кроме того, этот метод безопаснее агрессивных химических веществ или антибиотиков, считают специалисты. Управляются эти устройства с помощью магнитного поля низкой интенсивности.

Нанороботы уже были протестированы на мышах, исследование показало, что этот способ безопасен и эффективен. Сейчас ученые продолжают работать над созданием нового вида медицинского устройства, которое будет легко помещаться во рту, а также позволять стоматологу вводить и управлять Theranautilus внутри зубов во время лечения корневых каналов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елена Апазиди
Обсудить
Последние новости
Россия заявила о сдавшихся без условий бойцах с «Азовстали»
Россиянам назвали эффективные способы уберечь детей от педофилов
Россиянам назвали стоимость туров в Египет с новым чартерным перевозчиком
Выявлен способствующий долгой жизни гормон
В Госдуме назвали условие нормализации отношений с враждебными странами
Бренд внезапно заработал миллион рублей за 12 часов благодаря чужому фото
В Москве снизились продажи вторичного жилья
Олимпийская чемпионка из России порассуждала о карьере в спорте без денег
Сотрудника ФСИН обвинили в передаче телефонов и сим-карт в колонию
С кладбища в Эстонии неожиданно исчез памятник советским солдатам
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.