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Осужденный за убийство преступник сбежал из российской больницы

В Екатеринбурге нашли опасного преступника, сбежавшего из психиатрической больницы № 3

Фото: Globallookpress.com

В Екатеринбурге нашли особо опасного преступника, сбежавшего из психиатрической больницы № 3. Об этом во вторник, 17 мая, сообщает e1.ru.

По сведениям издания, россиянина, осужденного за убийство, суд направил на принудительное лечение. Утром 16 мая его возили к стоматологу, он попросился в туалет, и после того, как с него сняли смирительную рубашку, вырвался и убежал. Догнать его медики не смогли.

Позже главврач больницы рассказал, что беглеца нашли — спустя несколько часов он сам вернулся в больницу. Объяснить причины побега он не смог. Сейчас мужчина находится под наблюдением врачей, в учреждении проводится внутренняя проверка.

Ранее стало известно, что в в Обнинске пациент больницы сбежал из реанимации, ранил охранника, разбил окно и умер.

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Елизавета Новикова
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