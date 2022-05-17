Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Стало известно число задержанных на акциях протеста в Ереване

Полиция Армении задержала 414 человек на акциях протеста в Ереване

Фото: Hayk Baghdasaryan / Photolure / Reuters

Полиция Армении задержала 414 человек, требовавших отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна на акциях протеста в Ереване. Такое число назвали РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что ранее полиция Армении заявляла о 286 задержанных.

Материалы по теме:
Конец метаниям. Армения устала от Пашиняна. Восстановит ли страна прежние отношения с Россией после выборов?
Конец метаниям.Армения устала от Пашиняна. Восстановит ли страна прежние отношения с Россией после выборов?
17 июня 2021
Армении угрожает новая революция: Пашинян решил помириться с Азербайджаном и вызвал гнев оппозиции
Армении угрожает новая революция:Пашинян решил помириться с Азербайджаном и вызвал гнев оппозиции
16 мая 2022

16 мая стало известно, что правоохранители доставили в участки 32 участника протестного автопробега, который проходил в столице Армении.

Армянская оппозиция протестует уже более двух недель. Участники акций требуют отставки Пашиняна, заявляя, что его политика угрожает безопасности страны и непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Протестующие перекрывали движение на улицах Еревана, а также предпринимали попытку захватить здание столичной мэрии.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Зеленский и Шольц назвали условия для урегулирования конфликта на Украине
Россияне резко передумали покупать недвижимость в Москве
Башмет заявил об обнищании Запада при «отмене» русской культуры
Лавров заявил о слиянии Евросоюза и НАТО
Российский журналист рассказал о находящихся в плену у «Азова» бойцах ДНР
Заведено дело после обстрела белгородского села со стороны Украины
Добыче нефти на российском шельфе предсказали упадок
Актер из «Как я встретил вашу маму» извинился за тарелку с мертвой Эми Уайнхаус
Стало известно о возможном исключении Турции из НАТО
Индия прекратила переговоры с Россией о покупке вертолетов Ка-21
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.