Стало известно число задержанных на акциях протеста в Ереване

Полиция Армении задержала 414 человек на акциях протеста в Ереване

Полиция Армении задержала 414 человек, требовавших отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна на акциях протеста в Ереване. Такое число назвали РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что ранее полиция Армении заявляла о 286 задержанных.

16 мая стало известно, что правоохранители доставили в участки 32 участника протестного автопробега, который проходил в столице Армении.

Армянская оппозиция протестует уже более двух недель. Участники акций требуют отставки Пашиняна, заявляя, что его политика угрожает безопасности страны и непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Протестующие перекрывали движение на улицах Еревана, а также предпринимали попытку захватить здание столичной мэрии.