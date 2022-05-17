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МИД предложил отменить в России положения международных соглашений

Толстой заявил, что МИД направил в Госдуму предложения об отмене международных соглашений

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ / РИА Новости

МИД России направил в Госдуму список международных соглашений для рассмотрения на предмет их денонсации. О возможной отмене положений некоторых документов в рамках предложения Министерства заявил вице-спикер нижней палаты парламента Петр Толстой, сообщила «Парламентская газета».

«МИД направил в Госдуму список таких соглашений, вместе с Советом Федерации планируем проанализировать и предложить денонсировать эти соглашения. Мне кажется, это важно — Россия вышла из Совета Европы, теперь на очереди выход из ВТО и ВОЗ, которые в отношении нашей страны уже пренебрегли своими обязательствами», — рассказал вице-спикер. Он отметил, что участие в в этих организациях стало для России «безблагодатным опытом».

По словам Толстого, договоры в рамках международных обязательств приносят прямой ущерб российским интересам, поэтому некоторые их положения необходимо отменить.

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Дмитрий Сотак
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