МИД предложил отменить в России положения международных соглашений

Толстой заявил, что МИД направил в Госдуму предложения об отмене международных соглашений

МИД России направил в Госдуму список международных соглашений для рассмотрения на предмет их денонсации. О возможной отмене положений некоторых документов в рамках предложения Министерства заявил вице-спикер нижней палаты парламента Петр Толстой, сообщила «Парламентская газета».

«МИД направил в Госдуму список таких соглашений, вместе с Советом Федерации планируем проанализировать и предложить денонсировать эти соглашения. Мне кажется, это важно — Россия вышла из Совета Европы, теперь на очереди выход из ВТО и ВОЗ, которые в отношении нашей страны уже пренебрегли своими обязательствами», — рассказал вице-спикер. Он отметил, что участие в в этих организациях стало для России «безблагодатным опытом».

По словам Толстого, договоры в рамках международных обязательств приносят прямой ущерб российским интересам, поэтому некоторые их положения необходимо отменить.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал «невоспитанной» и «наглой» позицию Запада, который требует от других стран присоединяться к санкциям против России. По его словам, Москва совместно со странами Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) выступает против односторонних шагов западных государств, направленных на развал международных торговых связей.

