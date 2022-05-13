Лавров заявил о «невоспитанности» Запада

Лавров назвал невоспитанными требования Запада присоединяться к санкциям против России

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал «невоспитанной» и «наглой» позицию Запада, который требует от других стран присоединяться к санкциям против России. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, Россия совместно со странами Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) выступает против односторонних шагов западных государств, направленных на развал международных торговых связей. Также Лавров отметил, что Запад не скрывает подобных намерений.

«Когда американцы собирают центральноазиатские страны на различных уровнях, они прямо говорят, что не смейте продолжать сотрудничество с Россией, и вообще Россия — это уже разрушенная страна, так что делайте ставку на нас», — добавил российский министр иностранных дел.

Ранее зампостпреда Китая при ООН Дай Бин заявил, что санкции против России не принесут мир на Украину, ограничительные меры повлекут глобальные кризисы в энергетике, финансовой сфере, а также в мировой продовольственной безопасности.