Кремль посчитал воровством использование активов российских банков на Украине

Песков назвал воровством призывы использовать активы российских банков на нужды Киева

Призывы использовать активы российских банков на Украине на нужды Киева можно назвать настоящим воровством, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости.

«Это будет фактически прямое воровство», — сказал он. Пресс-секретарь президента посчитал, что «подобное решение было бы незаконным, вопиющим и, конечно, требующим соответствующего ответа».

Ранее министр финансов ФРГ Кристиан Линднер заявил, что «политически открыт» для идеи ареста активов Центробанка России за рубежом. По его словам, это стало бы ответом за действия российской армии на Украине. Вместе с тем министр заметил, что нужно уважать верховенство права, даже если речь идет о российских олигархах.

10 мая глава МИД России Сергей Лавров выразил мнение, что идея главы европейской дипломатии Жозепа Борреля передать замороженные российские активы Киеву является воровством. Министр добавил, что для Запада подобные действия становятся уже чем-то вроде привычки.