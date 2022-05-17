Лавров заявил о слиянии Евросоюза и НАТО

Лавров увидел во вхождении Финляндии и Швеции в НАТО слияние Евросоюза с альянсом

После вхождения Финляндии и Швеции в НАТО Евросоюз фактически сливается с альянсом. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает РБК.

«И Финляндия, и Швеция, и другие нейтральные страны уже долгие годы участвуют в военных учениях НАТО. Их территорию НАТО учитывает при военном планировании продвижения на восток, поэтому в этом смысле уже, наверное, большой разницы нет», — сказал министр.

Лавров также отметил, что Евросоюз сам по себе «когда Германия утратила свою самостоятельность, Франция безуспешно пытается продвигать тезис о стратегической автономии», он сливается с альянсом на практике, теперь и по стратегическому составу.

Финляндия и Швеция сообщили о намерении вступить в Североатлантический альянс после начала российской спецоперации на Украине. Для получения членства в НАТО странам понадобится пройти семь этапов, выполнить ряд условий и завершить юридические процессы,