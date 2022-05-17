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Появились подробности взрыва снаряда для гранатомета в Подмосковье

Взорвавшийся в багажнике автомобиля в Мытищах гранатомет мог быть трофеем из Донбасса

Фото: Telegram-канал «Топор Live»

Гранатомет, выстрел (снаряд) для которого взорвался в багажнике автомобиля в подмосковных Мытищах, мог быть трофеем из Донбасса. Такие подробности сообщает Telegram-канал Baza.

По их данным, владелец автомобиля занимался сопровождением гуманитарных грузов на территорию Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). 17 мая он вместе со знакомым открыл багажник, после чего произошел взрыв снаряда. Взрывом ранило его знакомого, сам владелец автомобиля не пострадал.

Собеседник «Вечерней Москвы» в свою очередь отметил, что в багажнике были обнаружены предметы, похожие на армейские ручные гранатометы. Предположительно оружие производства Швеции.

Информация об инциденте появилась 17 мая. Пострадавшего госпитализировали, а жителей ближайших домов эвакуировали. На данный момент полиция устанавливает обстоятельства взрыва легкового автомобиля.

Ранее двое мальчиков шести лет пострадали от детонации взрывателя снаряда в детском саду в удмуртском поселке Пугачево. Уточняется, что воспитанники получили незначительные повреждения.

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Никита Абрамов
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