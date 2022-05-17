Крупнейший завод Ленинградской области впервые остановился

Тихвинский вагоностроительный завод в Ленинградской области впервые ушел в простой

В Ленинградской области впервые с момента запуска остановлен конвейер Тихвинского вагоностроительного завода (ТВСЗ), который является крупнейшим промышленным производством региона. Об этом со ссылкой на заявление руководства предприятия пишет портал 47news.

Предполагается, что простой продлится с 17 по 31 мая. На заводе семь тысяч сотрудников, в этот период они могут уйти в отпуск с полной оплатой и переносом дней с других периодов. Управляющий директор ТВСЗ Евгений Кузьменко пообещал, что все социальные льготы и гарантии, предусмотренные законодательством, сохранятся без изменений. Тем, кто не захочет тратить отпускные дни, предусмотрены выплаты в размере двух третей от средней заработной платы — около 38 тысяч рублей.

В пресс-службе завода указали, что решение о простое принято владельцем завода ПАО «НПК "Объединенная вагонная компания"». Причиной названа коррекция текущей закупочной деятельности со стороны клиентов на фоне профицита подвижного состава. «Компания вынуждена перераспределить производственную программу на соответствие реалиям рынка при максимальном сохранении контрактной базы», — пояснил представитель завода.

Для Тихвина с населением 57 тысяч человек завод, по сути, является градообразующим предприятием. Строить его начали в 2008 году, в 2012-м его приехал запускать лично президент России Владимир Путин, занимавший на тот момент должность премьер-министра.

Глава Тихвинского района Александр Лазаревич заявил, что сокращений на заводе не планируется. Вице-губернатор области по экономике Дмитрий Ялов отметил, что не видит в факте простоя «никакого ужаса», а также выразил уверенность, что руководство завода не растеряет высококвалифицированные кадры. По его словам, власти региона окажут предприятию поддержку.

Ранее стало известно, что простой на «АвтоВАЗе», крупнейшем российском автопредприятии, продлен до 20 мая. В первый раз компания останавливала сборку с 4 по 24 апреля, затем на пять дней работу возобновили. Однако решить проблему нехватки комплектующих не удалось — в мае завод не выпускал автомобили. На этом фоне компания Renault продала актив ФГУП «НАМИ», хотя и оставила себе возможность выкупить его в течение шести лет.