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Спорт

Тарасова оценила запрет на показ Олимпиады в России

Тренер Тарасова раскритиковала недопуск России к приобретению телеправ на показ Олимпиады

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила новость о том, что Россия не была допущена к тендеру на приобретение телевизионных прав для показа Олимпийских игр 2026 и 2028 годов. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Пусть нам вообще ничего не показывают! Главное, чтобы наши ребята опять все золото выиграли. Хорошо, мы готовы не смотреть ничего, лишь бы пьедестал был наш», — раскритиковала запрет специалист. Она посчитала, что политическая ситуация не должна вмешиваться в спорт и жизни атлетов.

16 мая Международный олимпийский комитет на своем сайте объявил о том, что Россия и Белоруссия не были допущены к участию в тендере на приобретение телеправ для показа Олимпиад 2026 и 2028 годов. Тендерные документы принимались до 25 апреля.

В 2026 году зимние Игры примут Милан и Кортина-д’Ампеццо. Летние соревнования 2028 года пройдут в Лос-Анджелесе.

Анастасия Борисова
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