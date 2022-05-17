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Индия прекратила переговоры с Россией о покупке вертолетов Ка-21

Defence News: переговоры Индии с Россией о покупке вертолетов Ка-21 прекращены

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Индия прекратила переговоры с Россией о покупке 10 вертолетов радиолокационного дозора Ка-31, общая стоимость которых составляет 520 миллионов долларов, сообщает Defense News со ссылкой на военный источник в индийском Минобороны.

По словам собеседника издания, правительство Индии приостановило переговоры с «Рособоронэкспортом» и производителем оригинального оборудования «Вертолеты России» на неопределенный срок из-за опасений, связанных с «возможностями Москвы выполнить заказ, а также с вопросами, связанными с денежными переводами».

Представитель Военно-морских сил (ВМС) Индии сообщил, что приостановка переговоров является проблемой, так как вертолеты необходимы для вооружения второго индийского авианосца INS Vikrant, который войдет в состав флота в июле.

В свою очередь, бывший финансовый советник по закупкам Минобороны Индии Амит Каушиш заявил, что прекращение переговоров может быть связано с геополитическим давлением, бюджетными ограничениями и тем фактором, что страна предпочитает закупать вертолеты отечественной разработки.

Отмечается, что Индия решила приобрести партию Ка-31 у России в мае 2019 года, однако столкнулась с задержками из-за пандемии коронавируса и высокой стоимости вертолетов. Переговоры возобновились в феврале 2022 года: тогда стороны договорились о цене в 520 миллионов долларов за 10 вертолетов, однако переговоры вновь зашли в тупик из-за разногласий относительно схемы расчетов.

На сегодняшний день Военно-морской флот (ВМФ) Индии насчитывает 14 вертолетов Ка-31.

В марте обозреватель американского сайта Vox Джен Кирби заявил, что Индия планирует сохранить долгосрочные дружеские отношения с Россией вопреки противостоянию, развернувшемуся между западными странами и Москвой. Теплые отношения с США и санкционное давление Запада вовсе не мешают Индии торговать с Россией и вести переговоры о покупке нефти со скидкой.

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Варвара Кошечкина
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