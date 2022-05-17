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Стало известно о заметном снижении стоимости авиабилетов на Дальний Восток

«Аэрофлот» снизил стоимость субсидированных билетов на Дальний Восток на 25 процентов

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Авиакомпания «Аэрофлот» анонсировала заметное снижение стоимости авиабилетов на Дальний Восток с 17 мая по 30 июня. Льготные тарифы будут действовать как на рейсах «Аэрофлота», так и на рейсах перевозчика «Россия», передает ТАСС.

Так, стало известно, что отечественная компания на 25 процентов понизила цену на билеты по программе субсидированных перевозок на маршрутах между Москвой и городами Дальневосточного федерального округа (ДФО), среди которых Владивосток, Петропавловск-Камчатский, Хабаровск, Южно-Сахалинск, Магадан, Якутск.

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Теперь цена авиабилета в одну сторону по льготной программе из Владивостока в Москву составит 5,5 тысячи рублей для социальных категорий, для детей до 12 лет — 4,1 тысячи рублей, для взрослых жителей региона — 7,6 тысячи рублей.

Коме того, перевозчик сообщил о понижении до 30 июня на четверть стоимости транзитных перелетов, оформленных одним авиабилетом, между пунктами ДФО и городами остальной части России через Москву с включенным субсидированным участком.

Ранее в апреле стало известно, что еще один отечественный авиаперевозчик, «Аврора», открыл продажу субсидированных проездных документов для жителей Дальнего Востока. Так, сниженные тарифы действуют на поездки по маршрутам Якутск — Хабаровск, Якутск — Чита и Владивосток — Чита.

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Валентина Процкова
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